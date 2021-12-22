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    أذربيجان: تسجيل 662 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1452 مصاب ووفاة 14 مصابا في 21 ديسمبر

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٠:٣٦]

    باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 662 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1452 مصاب هذا المرض وتوفي 14 مصابا بالفيروس في 21 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 611 ألف و557 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 588 ألف و790 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و222 مريض منهم ويستمر علاج 14 ألفا و545 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 10 آلاف و157 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و767 ألف و538 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 662 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1452 مصاب ووفاة 14 مصابا في 21 ديسمبر
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