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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٠:٣٧]

    باكو، 22 ديسمبر (أذرتاج)

    التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 21 ديسمبر وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي فاتح دونماز.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير فاتح دونماز نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. أعرب الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف عن شكره على تحيات نظيره التركي وطلب من الوزير نقل تحياته الى رئيس تركيا.

    تمت الإشارة في اللقاء الى التطور المستمر لعلاقات الصداقة والاخوة بين أذربيجان وتركيا في كافة المجالات، لا سيما قطاع الطاقة.

    اشير الى أهمية مشاريع الطاقة العالمية التي تنفذها أذربيجان وتركيا معا، مع التأكيد على ان زيارة الوزير التركي فرصة جيدة لمناقشة آفاق تنمية التعاون في مجال الطاقة.

    قيل ان ملتقى الطاقة الأول الاذربيجاني التركي المزمع انعقاده في باكو منصة جديدة لتوسيع التعاون في مجال الطاقة وتحديد اتجاهات جديدة للتعاون ومناقشة مشاريع ملموسة.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي
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