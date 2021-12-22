  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل أكثر من 15.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي – أرضروم

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١١:٢٠]

    باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم نقل 31 مليارا و592.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير - نوفمبر، الأمر الذي ارتفع 20.2 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من نفس الأشهر.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 50.4 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 15 مليارا و922.9 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.

     

    AZERTAG.AZ :نقل أكثر من 15.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي – أرضروم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:١٨]
    الوزير شاهبازوف: 5.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي نقل الى تركيا في 11 شهرا عبر تاناب
    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٣:١٠]
    تغيير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات
    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١١:٤٣]
    توجيه 4.8 مليار مانات إلى قطاع النفط والغاز
    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١١:٢٢]
    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 76 دولار
    نقل أكثر من 15.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي – أرضروم