نقل أكثر من 15.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي – أرضروم

باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم نقل 31 مليارا و592.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير - نوفمبر، الأمر الذي ارتفع 20.2 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من نفس الأشهر.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 50.4 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 15 مليارا و922.9 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.