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    اقتصاد


    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 76 دولار

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١١:٢٢]

    باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 75.83 دولار بعد ارتفاعه 3.79 دولار.

    يذكر ان أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 88.19 دولار في 25 أكتوبر من العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 76 دولار
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