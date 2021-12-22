تدشين مسجد جديد بقصبة جهري في محافظة بابك بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة – صور

جهري، بابك، نخجوان، 22 ديسمبر، أذرتاج

دشن مسجد جديد بقصبة جهري في محافظة بابك بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة 21 ديسمبر.

وحضر حفل التدشين رئيس المجلس الأعلى النخجواني واصف طالبوف ومجموعة من نواب المجلس العالي النخجواني وسكان القصبة.

وقدم لرئيس المجلس الأعلى طالبوف معلومات جاء فيها أن اعمال انشاء المسجد انطلقت أغسطس العام الماضي واستكملت الشهر وفيه غرفة الإمام وصالتي العبادة بسعة 44 مصلى للنساء و85 مصلى للرجال وغرفة فنية وخزانتا الملابس وارتفاع مئذنة المسجد 19 مترا.

ورفع مدير وكالة الدولة النخجوانية لشؤون المؤسسات الدينية وقار بابايف باسم المتدينين الشكر على الظروف المهيأة.

عقب الافتتاح صلى الحاضرون صلاة أولى بالمسجد.

ثم تفقد رئيس المجلس الأعلى طالبوف سير اعمال انشاء الطريق الواصل بين قصبة جهري وقرية كرمه جاتاق بطول 20 كم.