  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    تدشين مسجد جديد بقصبة جهري في محافظة بابك بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة – صور

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١١:٣٧]

    جهري، بابك، نخجوان، 22 ديسمبر، أذرتاج

    دشن مسجد جديد بقصبة جهري في محافظة بابك بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة 21 ديسمبر.

    وحضر حفل التدشين رئيس المجلس الأعلى النخجواني واصف طالبوف ومجموعة من نواب المجلس العالي النخجواني وسكان القصبة.

    وقدم لرئيس المجلس الأعلى طالبوف معلومات جاء فيها أن اعمال انشاء المسجد انطلقت أغسطس العام الماضي واستكملت الشهر وفيه غرفة الإمام وصالتي العبادة بسعة 44 مصلى للنساء و85 مصلى للرجال وغرفة فنية وخزانتا الملابس وارتفاع مئذنة المسجد 19 مترا.

    ورفع مدير وكالة الدولة النخجوانية لشؤون المؤسسات الدينية وقار بابايف باسم المتدينين الشكر على الظروف المهيأة.

    عقب الافتتاح صلى الحاضرون صلاة أولى بالمسجد.

    ثم تفقد رئيس المجلس الأعلى طالبوف سير اعمال انشاء الطريق الواصل بين قصبة جهري وقرية كرمه جاتاق بطول 20 كم.

     

    AZERTAG.AZ :تدشين مسجد جديد بقصبة جهري في محافظة بابك بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة – صور
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎١]
    رئيس الوزراء الأذربيجاني يستقبل وزير الطاقة والثروة الطبيعية التركي – صورة
    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٢:٥‎٦]
    تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد حتى 1 مارس
    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٢:٥‎٢]
    عرض كتاب معنون بـ"السالك المظفر للطريق الكبير" – صور
    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٢:٢٧]
    أذرتاج تحصل على جائزة منظمة شنغهاي للتعاون
    تدشين مسجد جديد بقصبة جهري في محافظة بابك بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة – صور تدشين مسجد جديد بقصبة جهري في محافظة بابك بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة – صور تدشين مسجد جديد بقصبة جهري في محافظة بابك بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة – صور تدشين مسجد جديد بقصبة جهري في محافظة بابك بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة – صور