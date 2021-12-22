توجيه 4.8 مليار مانات إلى قطاع النفط والغاز

باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم توجيه 4 مليارات و854.1 مليون مانات إلى قطاع النفط والغاز خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الإنتاج في القطاع غير النفطي خلال 11 شهرا كان بقيمة 6 مليارات و854 مليون مانات.

تم استخدام مليار و214.9 مليون مانات (10.4 في المائة من إجمالي الاستثمار) في القطاع غير النفطي والغاز.