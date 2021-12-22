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    توجيه 4.8 مليار مانات إلى قطاع النفط والغاز

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١١:٤٣]

    باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم توجيه 4 مليارات و854.1 مليون مانات إلى قطاع النفط والغاز خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الإنتاج في القطاع غير النفطي خلال 11 شهرا كان بقيمة 6 مليارات و854 مليون مانات.

    تم استخدام مليار و214.9 مليون مانات (10.4 في المائة من إجمالي الاستثمار) في القطاع غير النفطي والغاز.

     

    AZERTAG.AZ :توجيه 4.8 مليار مانات إلى قطاع النفط والغاز
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