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    حجم التبادل التجاري في أذربيجان 30.2 مليار دولار خلال 11 شهرا

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١١:٥‎٤]

    باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    وصل حجم التبادل التجاري في أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الحالي إلى 30 مليارا و209.2 مليون دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن 10 مليارات و409.8 مليون دولار من الحجم العام للتبادل التجاري من حصة التوريد و19 مليارا و799.3 مليون دولار من حصة التصدير.

     

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري في أذربيجان 30.2 مليار دولار خلال 11 شهرا
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