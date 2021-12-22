حجم التبادل التجاري في أذربيجان 4 مليارات دولار خلال نوفمبر

باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

وصل حجم التبادل التجاري في أذربيجان خلال نوفمبر من العام الحالي إلى 4 مليارات و27.7 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن مليارا و76.1 مليون دولار من الحجم العام للتبادل التجاري من حصة التوريد ومليارين و951.5 مليون دولار من حصة التصدير.