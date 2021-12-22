الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي
AzerTAg.az
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٢:٠٢]
باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها 11 مليارا و497.2 مليون دولار.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر 4 مليارات و920.1 مليون دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2020.
وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان في الشهر الماضي مليار و924.7 مليون دولار.
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