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    اقتصاد


    الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٢:٠٢]

    باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها 11 مليارا و497.2 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر 4 مليارات و920.1 مليون دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2020.

    وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان في الشهر الماضي مليار و924.7 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي
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