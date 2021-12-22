الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي

باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها 11 مليارا و497.2 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر 4 مليارات و920.1 مليون دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2020.

وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان في الشهر الماضي مليار و924.7 مليون دولار.