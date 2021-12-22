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    أكثر من 34 ألف شخص مطعم بجرعة منشطة في لنكران – صور

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٢:١١]

    لنكران، 22 ديسمبر، أذرتاج

    تجري عملية تطعيم سكان محافظة لنكران جنوب البلاد بالجرعة الثالثة ضد جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ اكثر من الشهرين.

    وتلقى سكان المحافظة اكثر من 237500 جرعة من التطعيم لدى 5 مراكز بمشفى لنكران المركزي و6 مراكز بالقرى والقصبات.

    قال مدير مشفى لنكران المركزي إن 34 الفا و60 شخصا تلقوا الى الحين الجرعة المنشطة.

     

     

    AZERTAG.AZ :أكثر من 34 ألف شخص مطعم بجرعة منشطة في لنكران – صور
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