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    ارتفاع حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا الى 900 مليون دولار

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٢:١٠]

    كييف، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تجاوز حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وأوكرانيا 866.4 مليون دولار أمريكي خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الأوكرانية أن قيمة الصادرات من أذربيجان إلى أوكرانيا بلغت 419.5 مليون دولار خلال 11 شهرا وبلغت الواردات من أوكرانيا إلى بلدنا 446.9 مليون دولار خلال تلك الفترة.

    يذكر أن أوكرانيا تتخذ المركز الثاني في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي لحجم التبادل التجاري مع أذربيجان.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا الى 900 مليون دولار
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