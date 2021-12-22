باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج تعقد لجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية 22 ديسمبر اليوم في باكو العاصمة مؤتمرا في "سياسة الرئيس إلهام علييف: نحن أقوياء معا!" بمشاركة مسؤولي الجنة والمؤسسات التابعة لها ونواب المجلس الوطني وممثلون عن حزب أذربيجان الحديثة ومركز باكو الدولي للتعددية الثقافية وإدارة مسلمي القوقاز وكذلك رؤساء الطوائف الدينية المختلفة. وعرض على هامش المؤتمر الفيلم الوثائقي "القبضة الحديدية" أيضا.

AZERTAG.AZ : لجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية تعقد مؤتمرا في "سياسة الرئيس إلهام علييف: نحن أقوياء معا!" في باكو – صور

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده