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    لجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية تعقد مؤتمرا في "سياسة الرئيس إلهام علييف: نحن أقوياء معا!" في باكو – صور

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٢:٣٤]

    باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

    تعقد لجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية 22 ديسمبر اليوم في باكو العاصمة مؤتمرا في "سياسة الرئيس إلهام علييف: نحن أقوياء معا!" بمشاركة مسؤولي الجنة والمؤسسات التابعة لها ونواب المجلس الوطني وممثلون عن حزب أذربيجان الحديثة ومركز باكو الدولي للتعددية الثقافية وإدارة مسلمي القوقاز وكذلك رؤساء الطوائف الدينية المختلفة.

    وعرض على هامش المؤتمر الفيلم الوثائقي "القبضة الحديدية" أيضا.

     

     

    AZERTAG.AZ :لجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية تعقد مؤتمرا في "سياسة الرئيس إلهام علييف: نحن أقوياء معا!" في باكو – صور
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    لجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية تعقد مؤتمرا في "سياسة الرئيس إلهام علييف: نحن أقوياء معا!" في باكو – صور لجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية تعقد مؤتمرا في "سياسة الرئيس إلهام علييف: نحن أقوياء معا!" في باكو – صور لجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية تعقد مؤتمرا في "سياسة الرئيس إلهام علييف: نحن أقوياء معا!" في باكو – صور لجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية تعقد مؤتمرا في "سياسة الرئيس إلهام علييف: نحن أقوياء معا!" في باكو – صور لجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية تعقد مؤتمرا في "سياسة الرئيس إلهام علييف: نحن أقوياء معا!" في باكو – صور لجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية تعقد مؤتمرا في "سياسة الرئيس إلهام علييف: نحن أقوياء معا!" في باكو – صور لجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية تعقد مؤتمرا في "سياسة الرئيس إلهام علييف: نحن أقوياء معا!" في باكو – صور لجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية تعقد مؤتمرا في "سياسة الرئيس إلهام علييف: نحن أقوياء معا!" في باكو – صور لجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية تعقد مؤتمرا في "سياسة الرئيس إلهام علييف: نحن أقوياء معا!" في باكو – صور لجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية تعقد مؤتمرا في "سياسة الرئيس إلهام علييف: نحن أقوياء معا!" في باكو – صور لجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية تعقد مؤتمرا في "سياسة الرئيس إلهام علييف: نحن أقوياء معا!" في باكو – صور