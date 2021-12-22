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    سماكة الثلج 25 سم مع 8 مئوية تحت الصفر في قوبا

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٢:٣٩]

    قوبا، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    سجلت الأرصاد الجوية 8 مئوية تحت الصفر في أراضي محافظة قوبا شمال البلاد.

    أفادت وكالة اذرتاج أن سماكة الثلوج تبلغ 25 سم في قرية قيريز و17 سم في قرية خيناليق و13 سم في قرية خالدان في محافظة قوبا. كما بلغت سماكة الثلوج في قرية ياساب لمحافظة قوصار 15 سم وبلدة آلتي آغاج في خيزي 6 سم.

    وانخفضت درجة الحرارة الى 8 تحت الصفر في قرية قيريز لمحافظة قوبا.

     

    AZERTAG.AZ :سماكة الثلج 25 سم مع 8 مئوية تحت الصفر في قوبا
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