تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد حتى 1 مارس

باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد إلى الساعة 06:00 في 1 مارس عام 2022 بغية منع تفشي نوع جديد من الفيروس ومضاعفاته المحتملة.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء علي أسدوف وقع هذا القرار.

يذكر أن نظام الحجر الصحي الخاص كان ينتهي في 1 يناير.