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    كدبك في حلتها البيضاء

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٣:١٣]

    كدبك، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تساقطت الثلوج في محافظة كدبك والمناطق الجبلية الغربية في اول يوم الموسم.

    أفادت وكالة اذرتاج ان سماكة الثلوج تبلغ 15-20 سم في أراضي المحافظة.

    ولم يتسبب تساقط الثلوج نتيجة الإجراءات التنفيذية في مشاكل خطيرة في مجال الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.

     

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