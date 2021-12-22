كدبك في حلتها البيضاء

كدبك، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تساقطت الثلوج في محافظة كدبك والمناطق الجبلية الغربية في اول يوم الموسم.

أفادت وكالة اذرتاج ان سماكة الثلوج تبلغ 15-20 سم في أراضي المحافظة.

ولم يتسبب تساقط الثلوج نتيجة الإجراءات التنفيذية في مشاكل خطيرة في مجال الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.