الوزير شاهبازوف: 5.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي نقل الى تركيا في 11 شهرا عبر تاناب

باكو، 22 ديسمبر (أذرتاج)

ان 5.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المنقول الى تركيا خلال 11 شهرا هو نصيب تاناب.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في ملتقى الطاقة الاذربيجاني التركي الأول بباكو في 22 ديسمبر.

أضاف الوزير انه تم نقل 13.6 مليار متر مكعب عبر تاناب الى تركيا من يوليو العام 2018 الى ديسمبر هذا العام. كما أن 5.1 مليار متر مكعب من اجمالي 7.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي نقل الى البلد الشقيق عبر تاناب خلال 11 شهرا.