الوزير: نقل أكثر من 85 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا من حقل "شاه دنيز" منذ عام 2007

باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم نقل أكثر من 85 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الى تركيا من حقل "شاه دنيز" منذ عام 2007.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في ملتقى الطاقة الاذربيجاني التركي الأول بباكو في 22 ديسمبر.

تحدث الوزير عن الأنشطة الاستثمارية لبلدنا في تركيا على سبيل المثال مشروعي مصنع "ستار" لتكرير النفط وشركة "بتكيم" وقال إن "حجم الاستثمارات الأذربيجانية في تركيا زادت عن 19 مليار دولار. كما قال الرئيس إلهام علييف، إن البلد الشقيق وحده يستحق لهذا الحجم من الاستثمارات".