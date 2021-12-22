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    سياسة


    رئيس الوزراء الأذربيجاني يستقبل وزير الطاقة والثروة الطبيعية التركي – صورة

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎١]

    باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

    استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف 22 ديسمبر اليوم وزير الطاقة والثروة الطبيعية التركي فاتح دونماز مع الوفد المرافق له.

    قال مجلس الوزراء في بيان إن اللقاء عبر فيه عن الارتياح من تطور العلاقات بين أذربيجان وتركيا في جميع المجالات. واستلفت الى وجوب الاتفاقيات التي تم التوصل اليها في الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي المنعقد في أنقرة فبراير العام الحالي من حيث توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين.

    وشُدد خاصة على دور المشاريع العابرة للقوميات المنفذة مشتركا في ضمان امن الطاقة الأوروبي في سياق أهمية التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان وتركيا.

    وأعرب عن ثقة في مساهمة المناقشات ضمن ملتقى الطاقة الأذربيجاني التركي الأول المنعقد في باكو وكذلك وثائق يوقع عليها على هامشه في تطوير التعاون في مجال الطاقة بين البلدين في قطاعات منفردة.

    AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الأذربيجاني يستقبل وزير الطاقة والثروة الطبيعية التركي – صورة
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