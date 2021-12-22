شرطة صابر أباد كشفت عن مصاب بعدوى كوفيد 19 غادر مساكنه – صورة
AzerTAg.az
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٥:٥٨]
صابر أباد، 22 ديسمبر، أذرتاج
موظفو شرطة محافظة صابر أباد يواصلون فعاليات المراقبة والاحترازية بغية التصدي لانتشار جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
قالت شرطة صابر أباد في بيان إن الموظفين كشفوا خلال جولات رصد عن مصاب بجائحة عدوى كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة واتضح أن المواطن إسلام جبرائيلوف من سكان قربة كوركندي بالمحافظة المحدد له العلاج المنزلي الالزامي بسبب نتائج الفحص الطبي الايجابية غادر مساكنه قبل فترة العزلة الشخصية واحتجز وأعيد الى عنوان تلقيه العلاج.
ويجري التحقيق مع الحادث.
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