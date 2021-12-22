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    وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي يزور ضريح حيدر علييف

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٦:٠٢]

    باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قام وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي فاتح دونماز اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية وذلك على هامش زيارته الى أذربيجان للمشاركة في ملتقى الطاقة الاذربيجاني التركي الأول بباكو. ووضع اكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الضيف وضع باقات من الزهور على قبور الأكاديمية ظريفة علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة.

    وزار الوزير التركي مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع باقات من الزهور أمام مقابرهم.

    كما زار نصب "الاستشهاد التركي" الذي أقيم تخليدا لذكرى الجنود الأتراك الشهداء الذين قتلوا في معارك تحرير باكو في عام 1918 ووضع باقات من الزهور أمامه.

    AZERTAG.AZ : وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي يزور ضريح حيدر علييف
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