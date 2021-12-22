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    ارتفاع تصدير المنتجات غير النفطية والغازية

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٦:١٨]

    باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ارتفعت صادرات المنتجات غير النفطية والغازية في أذربيجان بنسبة 42.2 في المائة بالقيمة الحقيقية 31 في المائة خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وبلغت 2053.6 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية انه سادت حصة البضائع المصدرة إلى روسيا (32.4 في المائة) وتركيا (24.8 في المائة) وجورجيا (6.4 في المائة) وسويسرا (9 في المائة) والصين (1.4 في المائة) وأوكرانيا (2.1 في المائة) وكازاخستان (1.5 في المائة) وتركمنستان (1.1 في المائة) وأمريكيا (2.9 في المائة) وبلجيكا (1.3 بالمائة) والمملكة المتحدة (1 في المائة) وهولندا (1.2 في المائة) وإيران (في المائة) في قيمة الصادرات من المنتجات غير النفطية والغازية.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع تصدير المنتجات غير النفطية والغازية
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