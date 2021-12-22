انطلاق مسابقة الشطرنج الخاطف في مسابقة الشطرنج التذكاري هاشموف 2021م – صور

باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

انطلقت مسابقة الشطرنج الخاطف في مسابقة الشطرنج التذكاري هاشموف 2021م في نسخته السابعة المنظمة في باكو العاصمة.

يذكر أن مسابقة الشطرنج السريع المختتمة احتل رابورت الهنغاري وكارياكين الروسي المركزين الأول والثاني برصيد 16 نقطة في حين احتل كارؤانا الأمريكي ومحمدياروف الأذربيجاني المركزين الثالث والرابع برصيد 14 نقطة ويتبعهم محمدوف الأذربيجاني خامسا برصيد 9 نقاط وناوارا التشيكي برصيد 8 نقاط سادسا وأسدلي الأذربيجاني سابعا برصيد 4 نقاط وأناند الهندي ثامنا برصيد 3 نقاط.

ويفوز بالمسابقة اللاعب الأكثر نقطة في كلتا المسابقتين الساريع والخاطف.

أقيمت البطولة لأول مرة عام 2014 في شمكير وفاز بها البطل العالمي الحالي ماغنوس كارلسن 4 مرات 2014م و2015م و2018م و2019م والأستاذ الأذربيجاني شهريار محمدياروف مرتين 2016م و2017م.