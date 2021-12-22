حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 26.6 مليار دولار

باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

بلغ حجم التبادل التجاري 26 مليارا و654.5 مليون دولار أمريكي خلال يناير – أكتوبر من السنة الجارية ومن جملتها حجم التصدير 17 مليارا و320.7 مليون دولار وحجم التوريد 9 مليارات و333.8 مليون دولار، الأمر الذي قاد إلى تشكل فائض إيجابي في التجارة الخارجية 7 مليارات و986.9 مليون دولار.

وارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 34.4 في المائة وانخفض حجم الواردات بنسبة 12.3 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وأما حجم الصادرات فارتفاع بنسبة 6.6 في المائة.

ووفقا لمعلومات لجنة الجمارك الحكومية، تم تصدير 88 في المائة من الصادرات إلى إيطاليا وتركيا وروسيا والصين وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسرائيل والهند وفرنسا وإسبانيا والجمهورية التشيكية وجورجيا وإيران وأستراليا وبرتغال وكرواتيا وتونس.

شكلت حصة روسيا 17.7 في المائة من القيمة الإجمالية للمنتجات المستوردة وتركيا 15.9 في المائة وحصة الصين 14 في المائة و5.7 في المائة في ألمانيا و3.9 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا و3.8 في المائة في إيطاليا و3.3 في المائة في إيران و2.5 في المائة في المملكة المتحدة و2.3 في المائة في اليابان و1.9 في المائة في كوريا و1.6 في المائة في فرنسا و1.5 في المائة في البرازيل و1.2 في المائة في الهند و1.1 في المائة في بيلاروس و1 في المائة في فيتنام و0.9 في المائة لكل من بولندا وجورجيا و0.8 في المائة في رومانيا وهولندا وسويسرا و14.5 في المائة في بلدان أخرى.

شكلت أغلبية الاستيراد الآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات والمنتجات الغذائية والمركبات وأجزاؤها والمعادن الحديدية ومصنوعاتها والبلاستيك ومصنوعاتها والخشب ومصنوعاته والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التبغ والأثاث وأجزاؤها.

تم استيراد 67.1 في المائة من الواردات عن طريق السيارات و17.3 في المائة عن طريق الجو و10.7 في المائة عن طريق السكك الحديدية و4.7 في المائة عن طريق البحر و0.2 في المائة عن طريق الأنابيب وخطوط الطاقة.

بلغ حجم الصادرات إلى إيطاليا بنسبة 39.6 في المائة وإلى تركيا 11.9 في المائة وإلى كرواتيا 4.5 في المائة وإلى روسيا 4.1 في المائة وإلى إسرائيل 3.7 في المائة وإلى إسبانيا 3.3 في المائة و3.2 في المائة لكل من جورجيا والبرتغال و3 في المائة الى الهند و2.6 في المائة إلى تونس و2.5 في المائة لكل من ألمانيا وأوكرانيا و2 في المائة إلى المملكة المتحدة و1.4 في المائة لكل من بيلاروسيا وسويسرا و1.3 في المائة لكل من كندا واليونان و0.9 في المائة إلى جمهورية التشيك والصين وتايلاند 0.8 في المائة و0.7 بالمئة لرومانيا و5.3 بالمئة لدول أخرى. خلال أشهر يناير- أكتوبر من عام 2021 وتم نقل 84.7 في المائة من الصادرات عن طريق خطوط الأنابيب وخطوط نقل الطاقة و7.9 في المائة عن طريق البر و5.2 في المائة عن طريق السكك الحديدية و1.4 في المائة عن طريق الجو و0.8 في المائة عن طريق البحر. يشمل هيكل الصادرات النفط الخام والغاز الطبيعي ومنتجات النفط والغاز والفواكه والخضروات والبلاستيك والمنتجات البلاستيكية وألياف القطن والغزول والمنتجات الكيماوية ومنتجات الألمنيوم والألمنيوم والمعادن الحديدية ومنتجاتها والسكر والزيوت النباتية، سادت حصة المشروبات الكحولية وغير الكحولية.