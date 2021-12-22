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    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي في نوفمبر

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٨:٠١]

    باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان بضائع بقيمة مليار و788.5 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المستوردة إلى أذربيجان من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 155.1 مليون دولار خلال نفس الشهر.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي في نوفمبر
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