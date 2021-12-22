باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 22 ديسمبر اليوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله يان مع الوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الخارجية الإيراني – صور

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