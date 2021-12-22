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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الخارجية الإيراني – صور

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٨:٢٦]

    باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 22 ديسمبر اليوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله يان مع الوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الخارجية الإيراني – صور
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