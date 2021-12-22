توقيع بضع وثائق بين أذربيجان وتركيا – صور

باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

وقع على بضع وثائق بين أذربيجان وتركيا.

وقع وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف ووزير الطاقة والثروة الطبيعية التركي فاتح دونمز على محضر ملتقى الطاقة الأذربيجاني التركي الأول.

ثم وقع وزير الطاقة برويز شاهبازوف ووزير الطاقة والثروة الطبيعية التركي فاتح دونمز على مذكرة تفاهم حول توريد الغاز الطبيعي بين وزارة الطاقة والثروة الطبيعية التركي ووزارة الطاقة الأذربيجانية ووزير البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجاني مختار بابايف ووزير الطاقة والثروة الطبيعية التركي فاتح دونمز على اتفاقية التعاون في مجال التعدين بين حكومتي جمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا ورئيس وكالة الاستفادة من الاحتياطيات المعدنية الخامة لدى وزارة البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجانية سمير قربانوف ورئيس مجلس إدارة ششركة اذر غولد ذاكر ابراهيموف والمدير العام للإدارة العامة لدراسة المعادن والاستكشاف لدى وزارة الطاقة والثروة الطبيعية التركية ياسين اردوغان على مذكرة تفاهم في مجال تنفيذ التعاون بين وكالة الاستفادة من الاحتياطيات المعدنية الخامة لدى وزارة البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجانية وشركة اذر غولد ذاكر ابراهيموف وشركة ام تي أي للتعدين الدولي ورئيس جهاز التنقيب الجيولوجي الوطني لدى وزارة البيئة والثروة الطبيعية علي علييف والمدير العام للإدارة العامة لدراسة المعادن والاستكشاف لدى وزارة الطاقة والثروة الطبيعية التركية ياسين اردوغان على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال العلوم الأرضية بين جهاز التنقيب الجيولوجي الوطني لدى وزارة البيئة والثروة الطبيعية والإدارة العامة لدراسة المعادن والاستكشاف لدى وزارة الطاقة والثروة الطبيعية التركية ورئيس شركة اذر اينيرجي لإنتاج الطاقة الكهربائية بابا رضايف والمدير العام لشركة نقل الطاقة الكهربائية التركية اورخان كالديريم على محضر تعاون بين شركة اذر اينيرجي لإنتاج الطاقة الكهربائية وشركة نقل الطاقة الكهربائية التركية.