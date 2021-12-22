وزيرا الدفاع الأذربيجاني والجورجي يوقعان على خطة التعاون الثنائي لعام 2022م – صور

باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف 22 ديسمبر اليوم وزير الدفاع الجورجي جؤانشر بورجولادزي مع الوفد المرافق له.

واكد الطرفان في اللقاء على أن العلاقات بين البلدين في المستوى العالية.

وهنأ وزير الدفاع الجورجي أذربيجان قيادة وشعبا بمناسبة ضمان سلامة أراضي البلد بالانتصار الباهر المحقق في الحرب الوطنية.

وتبادل الجانبان في اللقاء وجهات نظر حول الاعمال المنجزة الرامية الى تطوير التعاون العسكري الثنائي والثلاثي بين أذربيجان وجورجيا وتركيا.

وفي ختام اللقاء وقع الوزيران على "خطة التعاون الثنائي لعالم 2022م بين وزارتي الدفاع الأذربيجانية والجورجية".