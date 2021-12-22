افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد كوردمير – صور

كوردمير، 22 ديسمبر، أذرتاج

افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد روان ملكوف جندي القوات الخاصة التذكاري المنقوش عليه صوره في قرية شيخيملي بمحافظة كوردمير.

وحضر حفل الافتتاح افراد عائلة الشهيد ملكوف وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤه المقاتلون ورئاسة ومجتمع المحافظة والمناطق المجاورة.

وزار المشاركون مدفن الشهيد ملكوف واهدوه ثواب الفاتحة.

يذكر أن الشهيد روان ملكوف استشهد في المعارك الشرسة الدائرة من اجل تحرير جبرائيل وقلد بأوسمة "من اجل الوطن" و"لتحرير جبرائيل" و"المقاتل الشجاع" بعد استشهاده.