مركز الدراسات العامة: استطلاع في العلاقات العائلية تثري آراءنا في العائلة

باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

قالت طاهرة الله ياروفا عضو مجلس إدارة مركز الدراسات العامة إن استطلاع "العلاقات العائلية الموجودة في أذربيجان: التحليل الاجتماعي النفسي" ينظم في البلد لأول مرة وهو يثري آراءنا الاسرية حيث أن العائلة الأذربيجانية ستعلم ما هي التهديدات ترافق لها لان الاستطلاع يشمل الى درجة معينة على ما يفكره الشباب والجيل الشاب في العائلة وما هي مشكلات تنتظرهم.

وأوضحت الله ياروفا انه من وجهة نظر أخرى نلاحظ مواجهة العائلات مشكلات على المستوى العالمي ومن الواقع المقبول عبر العالم أن العائلة خاضعة للتحول وذلك كان على هذا النحو دائما ويرى بعض أن نظام العائلة يواجه الأزمة. ومن الصعب الخروج من المشكلات في مؤسسة العائلة وبالتالي سنجد نتيجة للاستطلاع من جهة عالمية في أي قسم وصلت اليه مشكلات العائلات في الوقت الحاضر. وتهتم كل دولة بتشكل عائلة قوية وذلك دليل على ضرورة حماة القيم الاسرية أيضا.