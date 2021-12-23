أذربيجان: تسجيل 648 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1365 مصاب ووفاة 16 مصابا في 22 ديسمبر
AzerTAg.az
٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٠:١٠]
باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
سجلت إصابة 648 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1365 مصاب هذا المرض وتوفي 16 مصابا بالفيروس في 22 ديسمبر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 612 ألف و205 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 590 ألف و155 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و238 مريض منهم ويستمر علاج 13 ألفا و812 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و891 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و777 ألف و429 فحص طبي.
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