البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0168

أورو EUR 1 1.9262

دولار أسترالي AUD 1 1.2182

روبل بيلاروس BYN 1 0.6684

ريال برازيلي BRL 1 0.3023

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1075

كرون دنماركي DKK 1 0.259

لاري جورجي GEL 1 0.544

روبي هندي INR 1 0.0227

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181

دولار كندا CAD 1 1.3346

دينار الكويت KWD 1 5.6183

رينجيت ماليزي MYR 1 0.4043

بيسو المكسيك MXN 1 0.0797

جنيه مصري EGP 1 0.1082

لاي مولدوفا MDL 1 0.0958

كرون النرويج NOK 1 0.1884

زلوتي بولندا PLN 1 0.4143

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

روبل روسي RUB 1 0.023

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3814

دولار سنغافورة SGD 1 1.2459

ريال السعودية SAR 1 0.4531

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.151

دولار تايوان TWD 1 0.0614

ليرة تركيا TRY 1 0.1253

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0626

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1654

كرون التشيك CZK 1 0.0755

يوان الصين CNY 1 0.2672

جنيه إنكلترا GBP 1 2.264

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5398

كرون السويد SEK 1 0.1886

فرنك سويسرا CHF 1 1.8471

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1441

ليرة لبنان LBP 100 0.1126

ين اليابان JPY 100 1.4983

بيسو تشيلي CLP 100 0.2049

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0158

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

ريال إيران IRR 100 0.004