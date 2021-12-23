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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 28 ألف جرعة من لقاح كورونا في 22 ديسمبر

    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٠:٠٩]

    باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 28 الفا و142 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 22 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3 آلاف و83 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و3 آلاف و634 شخص ضمن المرحلة الثانية و21 ألفا و425 شخص ضمن المرحلة الثالثة.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و125 ألف و458 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و147 ألف و759 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و649 ألف و537 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و328 ألف و162 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 28 ألف جرعة من لقاح كورونا في 22 ديسمبر
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