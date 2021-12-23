وزير الخارجية الاذربيجاني: شركات إيرانية تريد المشاركة في إعمار الأراضي المحررة

باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج)

تم تلقي نداءات من الشركات الإيرانية للمشاركة في إعمار الأراضي الأذربيجانية المحررة. تعرض حاليا مشاريع من قبل شركات إيرانية عامة وخاصة لتنفيذها في منطقة قره باغ. سيبدأ تنفيذ بعض المشاريع قريبا.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الآراء قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك عقد بعد اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان أمس في باكو.

قال الوزير ان تجربة الشركات الإيرانية وقرابة بلدها من هذه المنطقة تعطي افضلية لها.

في حديثه عن مسألة الاستفادة المشتركة من المحطتين الكهرمائيتين "خودافرين" و"قيز قالاسي"، قال ان وقوعهما على نهر أراز وفي الحدود سيعود بالنفع لكلا البلدين.