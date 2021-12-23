وزير الخارجية: إيران أعربت عن اهتمام بمشاريع تُحقّق لدى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي منعقد الليلة عقب لقاء عقده مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد الله يان في باكو إن موقف إيران خلال حرب الـ44 يوما من معالجة القضية ضمن سلامة الأراضي وبوضع الحد للاحتلال أُيِّد به من جانب أذربيجان.

واستلفت الوزير الى أن المنطقة فيها الحين فرص نمو اقتصادي جديدة وتأتي هذه الظروف بنفع الى جميع بلدان المنطقة.

وأعاد جيهون بايراموف للذاكرة أن الحدود مع أرمينيا التي كانت تحت الاحتلال طوال السنوات المديدة استعيدت بضمان أذربيجان سلامة أراضيها.

وقال بايراموف إننا يسعنا أن ننشئ منصة ثلاثة زائدة ثلاثة بالشراكة في المنطقة معا رغم مرور مدة قصيرة على النزاع وإيران وروسيا من البلاد الأسرع تأييدا بهذه المبادرة وسنرى في المستقبل القريب استمرارا إيجابيا لهذه العملية مضيفا أن إعادة البناء والإصلاح والاعمار والتأهيل للأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني هي اهم القضية. وأعربت إيران كونها بلدا قريبا وصديقا عن اهتمام لها بمشاريع تُحقّق لدى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.