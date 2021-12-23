باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج تواصل وكالة الأمن الغذائي فعالياتها الرامية الى المراقبة والرصد والفحص للمنتجات الغذائية المستوردة الى البلد. قالت الوكالة في بيان انها أخضعت 134 طن من منتجات الملح من انتاج شركة كسرة بولور اريا الإيرانية المستوردة الى البلد من قبل الشخصية الطبيعية المواطنة كمالة بنت تلمان بابايفاا للفحص والاختبار لتكشف عن أن الجزء الكتلي لليود في منتجات الملح لا يفي بمتطلبات القوانين المعيارية التقنية وتتخذ الوكالة حاليا تدابير وفقا للتشريع بشأن الواقع.

AZERTAG.AZ : الغذائي تضبط 134 طن من الملح غير الصالحة للاستخدام الآدمي المستورد من إيران

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