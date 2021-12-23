باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج فازت أستاذة أذربيجان الدولية جوهر عبيد الله يفا بمسابقة النهائي الأكبر للاتحاد الدولي للشطرنج للناشئين والشباب للشطرنج السريع. وحصدت الأستاذة عبيد الله يفا في مسابقة الاناث تحت 18 عاما 8 نقاط من الجولات العشر لتحتل المركز الأول فيما احتلت الأستاذة الأذربيجانية الأخرى ملك إسماعيل المركز الثالث برصيد 5ر5 نقاط في نفس المسابقة. كما حصد الأستاذ خزر بابازاده في مسابقة الذكور تحت 16 عاما المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

AZERTAG.AZ : أستاذة أذربيجان الدولية عبيد الله يفا تفوز بمسابقة النهائي الأكبر للاتحاد الدولي للشطرنج

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