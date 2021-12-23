باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج) التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 23 ديسمبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية للبوسنة والهرسك بيسيرا توركوفيتس.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء للبوسنة والهرسك

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