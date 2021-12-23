الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء للبوسنة والهرسك
AzerTAg.az
٢٣.١٢.٢٠٢١ [١١:٢٧]
باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج)
التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 23 ديسمبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية للبوسنة والهرسك بيسيرا توركوفيتس.
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