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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء للبوسنة والهرسك

    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١١:٢٧]

    باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج)

    التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 23 ديسمبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية للبوسنة والهرسك بيسيرا توركوفيتس.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء للبوسنة والهرسك
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