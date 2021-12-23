الوزير جيهون بايراموف: يجري العمل على خارطة طريق لمشاريع جديدة بين أذربيجان وإيران

باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج)

إن اللقاء المنعقد في عشق آباد في 28 نوفمبر يكسب أهمية خاصة في العلاقات بين البلدين في الفترة الحالية. تم التوقيع على معاهدات حول التعاون بين البلدين بعد إعادة استقلال أذربيجان. ناقشنا في اللقاء اليوم مسائل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي والمواضيع الأخرى.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الأفكار قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان في باكو.

أضاف الوزير ان العلاقات التجارية الاقتصادية بين أذربيجان وإيران تكسب أهمية كبيرة. تم تسجيل نمو في المجال التجاري الاقتصادي بين البلدين خلال 10 أشهر لعام 2021.

في حديثه عن المشاريع المشتركة، ذكر الوزير الاذربيجاني انشاء المحطات الكهرمائية "خودافرين" و"قيز قالاسي" و"اوردوباد" وانشاء جسر على نهر أستارا تشاي وتطوير الممر بين إيران وأذربيجان وروسيا وتشغيل مصنع نفطشالا المشترك للسيارات.

أشار بايراموف الى ان بعض المشاريع الجديدة دخلت حيز التنفيذ خلال عدة اشهر بعد تشكل الحكومة الجديدة في ايران. ان اتفاقية نقل الغاز التركماني عبر أراضي ايران، الموقعة في عشق آباد مثال على ذلك. والاهم هو استمرار العمل على خارطة طريق متعلقة بالمشاريع الجديدة.