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    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 11 شهرا

    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١١:٤٣]

    باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 11 شهرا من العام الجاري.

    بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 8 مليارات و152.8 مليون دولار أمريكي والى تركيا مليارين و529.6 مليون دولار والى روسيا 802.2 مليون دولار.

    إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان.

    وبلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا 8 مليارات و528.2 مليون دولار ومع تركيا 4 مليارات و181.3 مليون دولار ومع روسيا مليارين و656.1 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 11 شهرا
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