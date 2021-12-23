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    صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 200.9 مليون دولار خلال نوفمبر

    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١١:٥‎٦]

    باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري بلغت 200 مليون و953 ألف دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى أكثر من 335 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 200.9 مليون دولار خلال نوفمبر
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