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    مدرسة باكو العالية للنفط تستضيف مؤتمرا في "مواصلة سبيل النصر: بناء اقتصاد جديد في قراباغ" – صور

    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٢:١٥‎]

    باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

    تستضيف مدرسة باكو العالية للنفط 23 ديسمبر اليوم مؤتمرا في "مواصلة سبيل النصر: بناء اقتصاد جديد في قراباغ" بتنظيم مجلس القدامى لحزب أذربيجان الجديدة.

    ويشارك في فعاليات المؤتمر رئيس مجلس القدامى لحزب أذربيجان الجديدة عارف رحيم زاده وعضو مجلس إدارة حزب أذربيجان الجديدة رئيس مدرسة باكو العالية للنفط ائلمار قاسموف وعضو مجلس القدامى لحزب اذريجان الجديدة علي حسنوف ورئيس قسم التخطيط الاستراتيجي والتنمية لدى مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات أياز مثيبوف وأعضاء منظمتي حيي صبائل وخطائي للعاصمة لحزب أذربيجان الجديدة وطلبة المدرسة.

     

    AZERTAG.AZ :مدرسة باكو العالية للنفط تستضيف مؤتمرا في "مواصلة سبيل النصر: بناء اقتصاد جديد في قراباغ" – صور
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    مدرسة باكو العالية للنفط تستضيف مؤتمرا في "مواصلة سبيل النصر: بناء اقتصاد جديد في قراباغ" – صور مدرسة باكو العالية للنفط تستضيف مؤتمرا في "مواصلة سبيل النصر: بناء اقتصاد جديد في قراباغ" – صور مدرسة باكو العالية للنفط تستضيف مؤتمرا في "مواصلة سبيل النصر: بناء اقتصاد جديد في قراباغ" – صور مدرسة باكو العالية للنفط تستضيف مؤتمرا في "مواصلة سبيل النصر: بناء اقتصاد جديد في قراباغ" – صور مدرسة باكو العالية للنفط تستضيف مؤتمرا في "مواصلة سبيل النصر: بناء اقتصاد جديد في قراباغ" – صور مدرسة باكو العالية للنفط تستضيف مؤتمرا في "مواصلة سبيل النصر: بناء اقتصاد جديد في قراباغ" – صور مدرسة باكو العالية للنفط تستضيف مؤتمرا في "مواصلة سبيل النصر: بناء اقتصاد جديد في قراباغ" – صور مدرسة باكو العالية للنفط تستضيف مؤتمرا في "مواصلة سبيل النصر: بناء اقتصاد جديد في قراباغ" – صور مدرسة باكو العالية للنفط تستضيف مؤتمرا في "مواصلة سبيل النصر: بناء اقتصاد جديد في قراباغ" – صور