قوبا، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) سجلت الأرصاد الجوية 15 مئوية تحت الصفر في قرية قيريز لمحافظة قوبا الأذربيجانية. أفادت وكالة اذرتاج أن تساقط الثلوج في المناطق الشمالية الأذربيجانية بدأ منذ 22 ديسمبر. وشهدت قرية خيناليق بمحافظة قوبا تساقط كمية أكبر من الثلوج في المنطقة. تبلغ سماكة الثلوج 15 سم في قرية خيناليق و14 سم في قرية قيريز و10 سم في قرية خالدان في محافظة قوبا. كما بلغت سماكة الثلوج في قرية ياساب لمحافظة قوصار 10 سم وبلدة آلتي آغاج في خيزي 6 سم.

AZERTAG.AZ : انخفاض حرارة الطقس في قوبا إلى 15 مئوية تحت الصفر

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