حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يتجاوز 405 مليون دولار

منسك، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تجاوز حجم عمليات التوريد والتصدير بين أذربيجان وبلاروس خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري 405 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء البلاروسية أن حجم صادرات بلاروس إلى أذربيجان بلغ 291 مليون دولار فيما شكل حجم واردات البلد من أذربيجان 114.3 مليون دولار.