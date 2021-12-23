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    الجيش الرياضي يتغلب على كشلة الرديف في الجولة الأخيرة للدور الأول

    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٣:٢٢]

    باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

    تغلب نادي الجيش الرياضي على كشلة الرديف بهدفين دون رد في الجولة الثالثة عشرة الأخيرة للدور الأول بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 74 المنظمة على ملعب قصبة بناء بضاحية العاصمة باكو أدارها الحكم رحيموف أمام 40 مشجعا.

    وسجل هدفي صاحب الأرض نصيبوف د19 ومحمد زاده د40.

    وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

    وأضاف الحكم دقيقة بدل الوقت الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبهذا الفوز الثمين تقدم الجيش الرياضي الى المركز الثاني برصيد 23 نقطة أمام كشلة الرديف المتراجع الى المركز الثالث برصيد تجمد عند 21 نقطة.

    AZERTAG.AZ :الجيش الرياضي يتغلب على كشلة الرديف في الجولة الأخيرة للدور الأول
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