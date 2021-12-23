 زيرة الرديف يخسر أمام توران طاووس ضيفه بهدفين دون رد

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

خسر زيرة الرديف أمام توران طاووس ضيفه بهدفين دون رد في الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 73 المنظمة على ملعب أي اس كا أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم علييف أمام 60 مشجعا.

وسجل هدفي الضيف ايلمين د39 وفرمايل د85.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم 4 دقائق بدل الوقت الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع توران طاووس الى المركز التاسع برصيد 14 نقطة فيما ظل زيرة الرديف بالمركز الثالث عشر الأخير برصيد 5 نقاط.