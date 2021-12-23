نفطجي الرديف تغلب على زاقاتالا مضيفه بهدف يتيم – صور

زاقاتالا، 23 ديسمبر، أذرتاج

تغلب نفطجي الرديف على زاقاتالا مضيفه بهدف يتيم في الجولة الثالثة عشرة الأخيرة للدور الأول بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 75 المنظمة على ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي بعاصمة المحافظة غربي البلاد أدارها الحكم إسماعيلي أمام 400 مشجعا.

وسجل هدف الضيف الوحيد عسكروف د41.

وعاقب الحكم 6 لاعبين من صاحب الأرض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما 3 لاعبين من صاحب الأرض وأحدهم بعد انتهاء المباراة ولاعبا من الضيف من المباراة بالبطاقة الحمراء د40 ود58 ود70 على التوالي.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الوقت الضائع الى الفترة الأولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع نفطجي الرديف الى المركز الخامس برصيد 20 نقطة بينما تراجع زاقاتالا الى المركز الثامن برصيد 15 نقطة.