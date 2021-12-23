  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    نفطجي الرديف تغلب على زاقاتالا مضيفه بهدف يتيم – صور

    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٣:٥‎٢]

    زاقاتالا، 23 ديسمبر، أذرتاج

    تغلب نفطجي الرديف على زاقاتالا مضيفه بهدف يتيم في الجولة الثالثة عشرة الأخيرة للدور الأول بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 75 المنظمة على ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي بعاصمة المحافظة غربي البلاد أدارها الحكم إسماعيلي أمام 400 مشجعا.

    وسجل هدف الضيف الوحيد عسكروف د41.

    وعاقب الحكم 6 لاعبين من صاحب الأرض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما 3 لاعبين من صاحب الأرض وأحدهم بعد انتهاء المباراة ولاعبا من الضيف من المباراة بالبطاقة الحمراء د40 ود58 ود70 على التوالي.

    وأضاف الحكم دقيقة بدل الوقت الضائع الى الفترة الأولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبهذا الفوز ارتفع نفطجي الرديف الى المركز الخامس برصيد 20 نقطة بينما تراجع زاقاتالا الى المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

    AZERTAG.AZ :نفطجي الرديف تغلب على زاقاتالا مضيفه بهدف يتيم – صور
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٣:٢٢]
    الجيش الرياضي يتغلب على كشلة الرديف في الجولة الأخيرة للدور الأول
    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٢:٤٥‎]
     زيرة الرديف يخسر أمام توران طاووس ضيفه بهدفين دون رد
    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١١:٠٧]
    أستاذة أذربيجان الدولية عبيد الله يفا تفوز بمسابقة النهائي الأكبر للاتحاد الدولي للشطرنج
    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٧:١٦]
    انطلاق مسابقة الشطرنج الخاطف في مسابقة الشطرنج التذكاري هاشموف 2021م – صور
    نفطجي الرديف تغلب على زاقاتالا مضيفه بهدف يتيم – صور نفطجي الرديف تغلب على زاقاتالا مضيفه بهدف يتيم – صور نفطجي الرديف تغلب على زاقاتالا مضيفه بهدف يتيم – صور نفطجي الرديف تغلب على زاقاتالا مضيفه بهدف يتيم – صور