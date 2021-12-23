جيهون بايراموف: الحوار السياسي بين أذربيجان والبوسنة والهرسك يتطور في المستوى الرفيع

باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج)

يتطور الحوار السياسي والعلاقات بين أذربيجان والبوسنة والهرسك في المستوى الرفيع، في الوقت ذاته توجد علاقات بين البرلمانين.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقاء جرى بينه وبين وزيرة الخارجية ونائبة رئيس مجلس الوزراء للبوسنة والهرسك بيسيرا توركوفيتس التي تزور البلد حاليا.

قال الوزير الاذربيجاني ان الطرفين ناقشا في اللقاء مسائل التعاون في شبه جزيرة البلقان وجنوب القوقاز. كذلك تم التوصل الى اتفاق حول بدء المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية كلا البلدين.

اعرب الوزير بايراموف عن يقينه من تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات التعليم والثقافة والسياحة وغيرها في فترة ما بعد الجائحة.