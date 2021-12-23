  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    زيادة صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات

    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٤١]

    باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك إن حجم صادرات البلد من الفواكه والخضروات خلال مدة يناير – نوفمبر من العام الحالي بلغ 565.4 ألف طن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الفواكه والخضروات المصدرة خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 549.7 مليون دولار.

    يذكر أن حجم الفواكه والخضروات المصدرة من البلد في الفترة ذاتها من العام الماضي 550.6 ألف طن بكلفة 549.5 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٣:١٤]
    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يتجاوز 405 مليون دولار
    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٢:١٥‎]
    مدرسة باكو العالية للنفط تستضيف مؤتمرا في "مواصلة سبيل النصر: بناء اقتصاد جديد في قراباغ" – صور
    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١١:٥‎٦]
    صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 200.9 مليون دولار خلال نوفمبر
    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١١:٤٣]
    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 11 شهرا
    زيادة صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات