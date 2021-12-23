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    اقتصاد


    انخفاض الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية

    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٦:٤٢]

    باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم تصدير 20 الف طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية خلال اشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة الدهون والزيوت المصدرة بلغت 28.1 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

    يذكر أنه تم تصدير 21.7 ألف طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 21.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

     

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