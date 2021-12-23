أذربيجان: تسجيل 854 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1569 مصاب ووفاة 19 مصابا في 23 ديسمبر

باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 854 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1569 مصاب هذا المرض وتوفي 19 مصابا بالفيروس في 23 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 613 ألف و59 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 591 ألف و724 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و257 مريض منهم ويستمر علاج 13 ألفا و78 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 11 ألفا و462 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و788 ألف و891 فحص طبي.